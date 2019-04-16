İzocam, EVF'de multi konfor bina çözümlerini tanıttı

"En fazla enerji verimliliğine multi konfor binalar ile ulaşılıyor. Kentsel dönüşüm, bu çerçevede büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'ye baktığımızda 2018 yılında enerji ham maddeleri ithalatı yüzde 15,6 artışla 43 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 10 yılda enerji ithalatımızın ülke ekonomisine bedeli 439 milyar dolar. Tükettiğimiz enerjinin dörtte üçünden fazlasını dışarıdan ithal ediyoruz. Bu düzeyiyle toplam ithalat içinde yüzde 19,3 payı olan enerji ithalatı, 55 milyar dolarlık 2018 yılı dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, 10. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na (EVF) katılarak yalıtım ve multi konfor binaların enerji verimliliğindeki katkısına dikkati çeken İzocam, kentsel dönüşümün Türkiye’de konutlarda enerji verimliliğinin artırılması için çok büyük bir fırsat yarattığı görüşünü taşıyor.

Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığımızı azaltmak açısından binalarımızda yapacağımız enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılacak en büyük adımdır. En yüksek enerji tasarrufunu sağlayan çözüm ise multi konfor binalardır."

Multi konfor binaların, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunduğunu aktaran Gökçe, kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen multi konfor binalar ile en az yüzde 90 enerji tasarrufu hedeflendiğini bildirdi.

- "Kentsel dönüşümü önemli bir fırsat olarak görüyoruz"

Levent Gökçe, bu binaların, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar sağladığını belirterek, kentsel dönüşümü önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.