FİNANS

İzocam Öğrenci Yarışması'nda finale kalan projeler belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

İzocam Öğrenci Yarışması'nda finale kalan projeler, 5-8 Haziran'da Milano'da düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - İzocam'ın her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nda finale kalan projeler belirlendi.

İzocam açıklamasına göre, şirket, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nın bu yıl 19’uncusunu düzenliyor.

Yarışmada öğrencilerden geleceğin genç ve dinamik şehri olması hedeflenen Milano'da sürdürülebilir büyümenin ve yaşam kalitesini iyileştirmenin esas alındığı "Milano2030" vizyonu doğrultusunda projelerini hazırlamaları istendi.

Yarışma konusu, Milano şehrindeki Crescenzago metro istasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılması olarak belirlendi.

"Fikirden Projeye" formatıyla gerçekleşen ve tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada tüm süreçler "www.izocamogrenciyarismasi.com" internet sitesi üzerinden yürütüldü.

Yarışmanın bu ilk aşamasında 14 proje internet sitesine yüklendi ve 12 Mart’ta kapalı oturumda projeleri jüri değerlendirdi.

5 projenin ikinci aşamaya geçtiği yarışmada, proje sahiplerinden jüri yorumlarıyla projelerini geliştirmeleri ve 24 Nisan'a kadar detaylandırılmış ve şartnameye uygun proje paftalarını internet sitesine yüklemeleri bekleniyor.

Öğrenciler yaşam alanının en temel ögesi olan konut ölçeğine inerek geliştirdikleri mimari projeleri 1 Mayıs'ta yapılacak jüri buluşmasında jüriye canlı olarak tüm detaylarıyla sunacak.

Finalistlere başarı sertifikasıyla birlikte mülakat-aday deneyimi hediye edilecek. Aynı günün sonunda dereceye giren projeler jüri tarafından duyurulacak.

Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler sırasıyla 8 bin, 6 bin ve 4 bin TL ödül ile 5-8 Haziran'da Milano’da düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye'yi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı kazanacak.

Yarışmanın uluslararası etabında ise birinciye bin 500 avro, ikinciye bin avro, üçüncüye 750 avro ödül verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İzocam öğrenci yarışması

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