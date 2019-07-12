İzocam’dan ısı yalıtımı sunan yeni bir ürün, “Optiflex”

İSTANBUL (AA)- İzocam, Ar-Ge çalışmaları sayesinde daha yüksek ısı yalıtımı sunan “İzocam Optiflex” ürününü geliştirdi.

İzocam’dan yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen elastomerik kauçuk esaslı kapalı gözenekli boru ve levha şeklindeki İzocam Optiflex, uygulandığı yerde yoğuşma kontrolü ve yüksek ısı yalıtımı amacıyla kullanılacak.

Isı yalıtım ekonomisi açısından bakıldığında İzocam Optiflex ilk yatırımda daha az ödeyerek daha yüksek ısı yalıtımı elde etmeyi sağlıyor ve tesisatta “Optimum Isı Yalıtımı, Optimum Yatırım Fiyatı” dengesini sunuyor.

00C’de 0,034 W/mK ile oldukça iyi bir ısı iletkenlik değerine sahip İzocam Optiflex, - 50’C’den 105’C’ye kadar alanlarda güvenle uygulanabiliyor, güneş kolektörlerinden iklimlendirme tesisatlarına kadar pek çok alanda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabiliyor. Ürün, CFC içermiyor ve esnek yapısı ile uygulama kolaylığı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani Bayraktar, CFC içermeyen, yüksek ısı yalıtımı da sağladığı için çevre dostu bir ürün olan İzocam Optiflex’in sürdürülebilir yaşam alanlarını enerji etkin iklimlendirmede, kullanıcıları daha az enerji tüketmeye yönlendirdiğini belirtti.