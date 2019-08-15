FİNANS

İzocam'dan yangına karşı tam koruma

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

İzocam, "Tekiz" ürünleriyle sanayi tesislerinden AVM'lere, spor salonlarından büyük depolara kadar hem ısı ve ses yalıtımı hem de yangın güvenliği sağlıyor - İzocam, Tekiz yalıtım ürünleriyle, yatırımların yangına karşı korunacak şekilde projelendirilmesine destek oluyor

İSTANBUL (AA) - Alanındaki uzmanlığıyla yatırımların yalıtım danışmanlığını üstlenen İzocam, "Tekiz" ürünleriyle sanayi tesislerinden AVM'lere, spor salonlarından büyük depolara kadar hem ısı ve ses yalıtımı hem de yangın güvenliği sağlıyor.

İzocam'dan yapılan açıklamada, yalıtımın, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve spor salonları gibi çok fazla sayıda kişinin bulunduğu kalabalık binaları yangına karşı korumanın en etkili yollarından biri olduğu aktarıldı.

Her türlü bina için yalıtım danışmanlığı hizmeti sunan İzocam'ın yatırım projelerini İzocam Tekiz yalıtım ürünleriyle yangına karşı koruyacak şekilde projelendirilmesine destek olduğu belirtilen açıklamada, yatırımcı için kazançlı bir yatırım yapılmasının sağlandığı bildirildi.

İzocam Tekiz'in danışmanlığına başvuran yatırımcı ve proje sahiplerine en uygun ürünlerle çözümler sunulurken, binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sistemleri sayesinde hem yangın güvenliği hem de enerji tasarrufu sağlanmasını garanti altına alınıyor.

- "Yangın yalıtımında uzman firma desteği çok önemli"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, yangın güvenliği için uygulanacak yalıtımda uzman bir firmadan destek alınmasının çok önemli olduğunu belirterek, özellikle endüstriyel binalarda A1 yanmazlık sınıfındaki ürünlerin kullanımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu binalarda meydana gelen yangınların üretim sürecinde kullanılan bazı yanıcı maddeler nedeniyle çok daha çabuk parlayarak yayılabildiğini aktaran Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buralarda çıkan yangınlar can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra büyük ölçekli fabrikalarda telafisi zor maddi hasara neden oluyor ve büyük zarara uğratıyor. Can ve mal kaybını önlemek için yangına karşı alınan diğer önlemlerin yanı sıra yalıtım da yangının yayılmasını engellemede çok etkili bir uygulama. Ancak, doğru malzemenin doğru yerde kullanılması, tüm binada sistem bütünlüğü sağlanmış olması, ürünlerin işine hakim ve donanımlı kişiler tarafından uygulanmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yalıtım aşamalarına uyulması da kesinlikle şart."

Özcan, "İzocam olarak verdiğimiz yalıtım danışmanlığı hizmetinde, yangın güvenliği sağlayan Tekiz ürünlerimizle ve doğru uygulamalarla en doğru çözümleri geliştirerek, yatırımların korunmasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İzocam tarafından yangın güvenliği alanında üretilen Tekiz Taşyünü Çatı Paneli, İzocam Tekiz Kombi Paneli, Taşyünü gibi ürünlerle ilgili bilgilere yer verildi.

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