İzocam'dan yangına karşı tam koruma

İSTANBUL (AA) - Alanındaki uzmanlığıyla yatırımların yalıtım danışmanlığını üstlenen İzocam, "Tekiz" ürünleriyle sanayi tesislerinden AVM'lere, spor salonlarından büyük depolara kadar hem ısı ve ses yalıtımı hem de yangın güvenliği sağlıyor.

İzocam'dan yapılan açıklamada, yalıtımın, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve spor salonları gibi çok fazla sayıda kişinin bulunduğu kalabalık binaları yangına karşı korumanın en etkili yollarından biri olduğu aktarıldı.

Her türlü bina için yalıtım danışmanlığı hizmeti sunan İzocam'ın yatırım projelerini İzocam Tekiz yalıtım ürünleriyle yangına karşı koruyacak şekilde projelendirilmesine destek olduğu belirtilen açıklamada, yatırımcı için kazançlı bir yatırım yapılmasının sağlandığı bildirildi.

İzocam Tekiz'in danışmanlığına başvuran yatırımcı ve proje sahiplerine en uygun ürünlerle çözümler sunulurken, binalar inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan döşemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sistemleri sayesinde hem yangın güvenliği hem de enerji tasarrufu sağlanmasını garanti altına alınıyor.