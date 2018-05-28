FİNANS

İzocam'dan yeni cephe levhası

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Şirketin mineral yün ailesine yeni katılan İzocam Yeni Cephe Levhası, ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamasının yanında, mimarların cephe çözümlerine tasarım esnekliği sunuyor

İSTANBUL (AA) - İzocam, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucu giydirme cephe uygulamalarında, mimarların yaratıcı yaklaşımının ısı yalıtımı ve yanmazlık konularındaki yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlayarak, güvenilir uygulama yapılmasına olanak veren İzocam Yeni Cephe Levhası üretti.

Şirket açıklamasına göre, dış kaplamanın duvara doğrudan temas etmediği giydirme cephe sistemlerinde, arada bir "alt-strüktür" bulunuyor. Bu sayede yalıtım (nem, ısı, ses ve yangın güvenliği) ve kaplama malzemesi yapısal olarak ayrılıyor.

Söz konusu durum bileşenler arasında, binadaki nem dengesini güvenilir bir şekilde kontrol edebilen bir havalandırma alanı da yaratıyor. Böylece mevcut nem kalıcı olarak uzaklaştırılıyor, nemli dış duvarlar hızla kuruyor ve neme maruz kalmayan binanın kullanım ömrü de uzuyor.

Daha fazla ısıl konfor, sürdürülebilirlik ve kalite için geliştirilen İzocam Yeni Cephe Levhası, bir yüzeyi siyah camtülü kaplı olup giydirme cephe sistemlerde, cam, granit, mermer, alüminyum, ahşap ve benzeri cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılıyor. Hafifliği sayesinde rahatça taşınabilen ve esnek yapısıyla kolay uygulanabilen levha ayrıca sıkıştırılabilme özelliğiyle, nakliye ve depolamada da tasarruf sağlıyor.

İzocam'ın yeni ürünü camtülü kaplı olması ve su iticiliği özellikleriyle de öne çıkıyor. Bu sayede, yağmur suyunun ürüne zarar verme riski azalıyor, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Yüksek yapılara ısıl konfor getirmeyi hedefleyen ürün, çevre dostu olmasıyla da dikkati çekiyor. İzocam’ın CE ve EUCEB belgelerine sahip ürününün kalitesi, uluslararası alanda da kabul görüyor.

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- "En iyi nitelikte enerji tasarrufu sağlamayı amaçladık"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, ürünün en iyi nitelikte enerji tasarrufu sağlamayı amaçladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pek çok mimar yaratıcı fikirlerini görünür kılmak için binanın cephesini kullanır. Cephe tasarımı denildiğinde ilk olarak akla binanın estetik boyutu gelir. İzocam Yeni Cephe Levhası bu imkanı mimara tanırken, tasarımın ekonomi ve fonksiyonel kriterler ile buluşmasını da sağlayan, uygulaması kolay ve son derece esnek bir üründür. Araştırmalar ısı kayıplarının en az %45’inin cephelerde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu nedenle tasarım kaygısı olmayan özgürce planlanacak yapılar hedefi ile yola çıktığımız yeni cephe levhasını, Ar-Ge çalışmalarımızla ısı kazanç ve kayıplarını da engellemek için geliştirdik. Enerji verimliği konusunda oldukça iddialı olan ürün, sahip olduğu 35 mW/mK ısı iletkenli değeri ile etkin ısı yalıtımı sağlıyor. Hafifliği ile uygulamalarda da büyük kolaylık getiriyor."

Gökçe, yeni ürünün A1 sınıfı yanmazlık özelliğiyle yüksek katlı yapılarda bile güvenli şekilde kullanılabileceğini bildirdi.

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