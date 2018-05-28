İzocam'dan yeni cephe levhası

İSTANBUL (AA) - İzocam, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucu giydirme cephe uygulamalarında, mimarların yaratıcı yaklaşımının ısı yalıtımı ve yanmazlık konularındaki yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlayarak, güvenilir uygulama yapılmasına olanak veren İzocam Yeni Cephe Levhası üretti.

Şirket açıklamasına göre, dış kaplamanın duvara doğrudan temas etmediği giydirme cephe sistemlerinde, arada bir "alt-strüktür" bulunuyor. Bu sayede yalıtım (nem, ısı, ses ve yangın güvenliği) ve kaplama malzemesi yapısal olarak ayrılıyor.

Söz konusu durum bileşenler arasında, binadaki nem dengesini güvenilir bir şekilde kontrol edebilen bir havalandırma alanı da yaratıyor. Böylece mevcut nem kalıcı olarak uzaklaştırılıyor, nemli dış duvarlar hızla kuruyor ve neme maruz kalmayan binanın kullanım ömrü de uzuyor.

Daha fazla ısıl konfor, sürdürülebilirlik ve kalite için geliştirilen İzocam Yeni Cephe Levhası, bir yüzeyi siyah camtülü kaplı olup giydirme cephe sistemlerde, cam, granit, mermer, alüminyum, ahşap ve benzeri cephe kaplamalarının arkasında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılıyor. Hafifliği sayesinde rahatça taşınabilen ve esnek yapısıyla kolay uygulanabilen levha ayrıca sıkıştırılabilme özelliğiyle, nakliye ve depolamada da tasarruf sağlıyor.