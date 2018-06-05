FİNANS

İZODER: Binalarda su ve ses yalıtımı hayati öneme sahip

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 14:02 | Son Güncelleme

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, 1 Haziran’da yürürlüğe giren iki yönetmeliğin güvenli yapılaşma ile toplumun konfor ve sağlığı için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Erdem / İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, 1 Haziran’da yürürlüğe giren iki yönetmeliğin güvenli yapılaşma ile toplumun konfor ve sağlığı için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.
İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği" ve "Binaların Gürültüye Karşı Korunması" yönetmelikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye inşaat sektörünün önemli bir eksikliğinin giderildiğinin belirterek, "Binalar dayanıklılık, kalite ve konfor kazanacak" dedi ve ekledi:
"Yönetmelikler tam anlamıyla uygulanmaya başlanıp denetim mekanizmaları etkili bir şekilde devreye girdiğinde yeni binalarda zorunlu olan su yalıtımı ve ses yalıtımı uygulamaları sektöre olumlu yansıyacak ve sektörün büyüyüp sağlıklı gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır.
"Elbette eksiklikler, düzeltmeler olacak ancak önemli olan, sektörün bir nirengi noktası kazanmasıdır.
"Bu düzenlemelerle ile su yalıtımı olmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyecek ve gürültü kirliliği azaltılarak çağdaş yaşam standartlarının oluşmasına katkı sağlanacak.
"Yönetmeliklerin çıkması büyük bir adımdır. İZODER olarak, bu yönetmeliklerin uygulanması için kamuoyu oluşturmak ve denetim mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışacağız."

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