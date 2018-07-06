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İZTO'da "Afrika Tanıtım Günü"

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler: - "54 ülkesi, 1,2 milyarlık nüfusu ve yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüme oranıyla uluslararası politika ve ticarette adından her geçen yıl daha fazla söz ettirmeyi başaran Afrika ile iş birliğini daha ileriye taşımak istiyoruz" - Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu: - "Türkiye, birçok Afrika ülkesinde altyapı yatırımları yapıyor. Çok yakın sürede de bir Türk şirketi Tanzanya'da hidroelektrik santrali kuracak. Türkiye'nin bizim büyüme çabalarımıza katkılarından memnuniyet duyuyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, 54 ülkesi, 1,2 milyarlık nüfusu ve yıllık ortalama yüzde 2,2'lik büyüme oranıyla uluslararası politika ve ticarette adından her geçen yıl daha fazla söz ettirmeyi başaran Afrika ile iş birliğini daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Kızılgüneşler, İZTO'da düzenlenen "Afrika Tanıtım Günü"nün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile birçok Afrika ülkesi arasında tarihi bağlar olduğunu belirtti.

Bu bağların Türkiye'ye Afrika kıtasında önemli avantajlar sağladığını dile getiren Kızılgüneşler, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 18,8 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Afrika'da inşaattan gıdaya, enerjiden turizme kadar pek çok alanda iş birliği yapabileceğine işaret eden Kızılgüneşler, İZTO'nun, üyelerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Afrika'da 23 ticaret odasıyla "kardeş oda" anlaşması imzaladığını söyledi.

Kızılgüneşler, "54 ülkesi, 1,2 milyarlık nüfusu ve yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüme oranıyla uluslararası politika ve ticarette adından her geçen yıl daha fazla söz ettirmeyi başaran Afrika ile iş birliğini daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

- "Afrika muazzam bir dönüşüm geçirdi"

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu da Afrika kıtasındaki ülkelerin uzun süre gelişmekte geri kalan, düşük gelir grubundaki ülkeler arasında yer aldığını, ancak 21. yüzyılın başında bu yana artan yatırımlarla muazzam bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Afrika kıtasındaki değişimin tüm dünyanın ilgisini çektiğine işaret eden Kiondu, birçok firma tarafından Afrika kıtasının yatırım yapılabilecek bir yer olarak gördüğünü söyledi.

Kiondu, Etiyopya, Senegal, Gana, Fildişi Sahilleri, Tanzanya ve Ruanda'nın kıtanın en hızlı büyüyen ülkeleri olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'nin katkılarından memnuniyet duyuyoruz"

"Geleceğin kıtası" olarak değerlendirilen Afrika'da dünyanın önemli firmalarının otomotiv montaj tesisi kurduğunu, tarım ürünleri ve imalat sektörü yatırımlarının büyüdüğünü anlatan Kiondu, "Bu gelişimlerde Türkiye bizim için son derece güvenilir ve stratejik bir partner oldu. Türkiye, birçok Afrika ülkesinde altyapı yatırımları yapıyor. Çok yakın sürede de bir Türk şirketi Tanzanya'da hidroelektrik santrali kuracak. Türkiye'nin bizim büyüme çabalarımıza katkılarından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Tanzanya'nın Afrika'nın en hızlı büyüyen ülkesi, stratejik konumuyla Orta ve Doğu Afrika'nın iş merkezi olduğunu dile getiren Kiondu, ülkesinde altın, petrol, doğalgaz, bakır ve nikel gibi zengin madenler bulunduğunu, sanayi, enerji, tarım, maden ve turizm sektörlerini öncelikli yatırım alanları olarak belirlediklerini kaydetti.

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