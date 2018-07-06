İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, 54 ülkesi, 1,2 milyarlık nüfusu ve yıllık ortalama yüzde 2,2'lik büyüme oranıyla uluslararası politika ve ticarette adından her geçen yıl daha fazla söz ettirmeyi başaran Afrika ile iş birliğini daha ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Kızılgüneşler, İZTO'da düzenlenen "Afrika Tanıtım Günü"nün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile birçok Afrika ülkesi arasında tarihi bağlar olduğunu belirtti.

Bu bağların Türkiye'ye Afrika kıtasında önemli avantajlar sağladığını dile getiren Kızılgüneşler, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 18,8 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Afrika'da inşaattan gıdaya, enerjiden turizme kadar pek çok alanda iş birliği yapabileceğine işaret eden Kızılgüneşler, İZTO'nun, üyelerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Afrika'da 23 ticaret odasıyla "kardeş oda" anlaşması imzaladığını söyledi.

Kızılgüneşler, "54 ülkesi, 1,2 milyarlık nüfusu ve yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüme oranıyla uluslararası politika ve ticarette adından her geçen yıl daha fazla söz ettirmeyi başaran Afrika ile iş birliğini daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.