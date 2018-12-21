İzto/Özgener: KOBİ'ler teknoloji kullanma düzeylerini artırmalı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - İzmir Ticaret Odası (İzto) Başkanı Mahmut Özgener, rekabet üstünlüğünün, teknolojiyi üretebilen ülkelerde olduğuna dikkat çekti ve KOBİ’leri geleneksel aile işletmelerinden çıkarak teknoloji kullanma düzeylerini artırmaya çağırdı.

KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) himayesiyle düzenlenen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nın bu yılki son etkinliği “KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Özgener, ülke özelinde ekonomik kalkınmanın dinamosuna bakıldığında girişimlerin yüzde 99.8’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“İstihdamın da yüzde 73’ünü sırtlayan KOBİ’lerin geleneksel aile işletmelerinden çıkarak teknoloji kullanma düzeylerini artırmaları gerekiyor.

“Teknolojik yeteneklerini yükseltmeye çalışan KOBİ’lerin, merkezi ekonomi yönetimi tarafından da desteklendiğini memnuniyetle görüyoruz.

“Tabii unutulmaması gereken önemli bir konu var, daha teknolojik olacağız diye, plansız bir şekilde teknoloji yatırımları yapmak, yarardan çok zarar getirebilir.

“İşletmenin teknolojik yapısal dönüşümüne geçmeden önce iyi bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır.

“Bizim, Oda olarak da hedefimiz, bu süreçleri izleyecek işletmelerimize rehberlik etmek, uzman desteği vermek ve yenilik yapması için cesaret vermek.

“Günümüzde klasik aile işletmelerinin başına geçen ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerin de çok büyük değişimler yarattığına inanıyorum.

“Dijital dünya ile iç içe olan Y kuşağı aslında bizim gibi kuruluşlardan cesaret alırken, bizlere de yeni projeler için ufuk açıyor.”

Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal, proje kapsamında sekiz ilde dijitalleşme eğitimleri düzenlediklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“KOBİ’lerimize danışmanlık ve mentorluk desteği sağladık.

“Gelecek yılın sonuna kadar hedefimiz tüm Türkiye’yi dolaşmış olmak. Bu proje, ülkemizde çok daha rekabetçi bir yeni nesil özel sektörün oluşmasına da önemli katkılar sağlayacak.

“Proje kapsamında Anadolu’da dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak isteyen KOBİ’lerin ve illerin Dijital Skor’larını hesaplıyoruz.

“Bu skor işletmelerin ve illerin dijitalleşme seviyelerini ortaya koyuyor.

“Dijital skorunu hesaplatan firmalara, sonuçlarına göre kendilerine özel sunduğumuz çözümlerimizle, daha fazla nasıl tasarruf sağlayabilecekleri, operasyonel verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda anlık bir rapor da iletiyoruz.

“Bir yol haritası niteliği taşıyan bu rapor sayesinde, KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolunda atacakları adımları hızlandırmalarına destek oluyoruz.

“Bu projenin, dokunduğumuz işletmeler sayesinde illerin ve Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağına ve ülkemizin rekabet gücüne güç katacağına inancımız tam." (Fotoğraflı)

