Jack Ma: İnsanlar 20 yıl sürecek bir Çin-ABD ticaret savaşına hazırlanmalı

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma, insarların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısı yaptı.
Hangzhou'da düzenlenen Yatırımcılar Zirvesi'nde konuşan Jack Ma, ekonomik durumun iyi olmadığını ve bunun uzun sürebileceğini vurguladı ve "20 gün, 20 ay değil; belki de 20 yıl sürecek bir ticaret savaşı" dedi.
Ma, onyıllarca sürebilecek bir ticaret savaşında Çin'in Afrika, Güney Asya ve Avrupa'yı kapsayan modern zamanın "İpek Yolu"na ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı. Jack Ma ayrıca, ticari gerilimler nedeniyle Alibaba'nın artık ABD'de "1 milyon istihdam yaratma" sözünü yerine getiremeyebileceğini de ekledi.
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