FİNANS

Jaguar-Land Rover veri paylaşan müşterilerine kripto para dağıtacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli otomotiv devi Jaguar-Land Rover veri paylaşan müşterilerine ödül vermek için önde gelen kripto paralardan IOTA ile anlaştığını duyurdu.

Erkan Öz / İstanbul, 29 Nisan (DHA) - İngiltere merkezli otomotiv devi Jaguar-Land Rover veri paylaşan müşterilerine ödül vermek için önde gelen kripto paralardan IOTA ile anlaştığını duyurdu.
Cryptocurrency News'da yayınlanan habere göre Jaguar-Land Rover müşterilerinin araç kullanırken kripto para kazanmalarına imkan verecek IOTA akıllı cüzdan teknolojisini test ediyor. Testler İrlanda’nın Shanon Kenti’nde sürdürülüyor.
Jaguar-Land Rover sahipleri sürüş esnasında trafik sıkışıklığı bakımından uygun rota seçenekleri ya da yollardaki çukurlar vb. bilgileri şirket ile paylaşmaları karşılığında kripto para şeklinde ödül kazanacak.
Jaguar-Land Rover müşterilerinden elde ettiği verileri navigasyon şirketlerine ya da yerel otoritelere satacak. Müşteriler ise elde ettikleri ödül kripto para IOTA’ları kahve almak, park-metreyi ödemek ya da elektrikli aracını şarj etmek vb. için kullanabilecek.
Jaguar-Land Rover Tesla’nın liderliği elinde tuttuğu elektrikli araç üretimine girmeyi planlıyor. Tesla ise halen sürücüsüz elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor.
Jaguar-Land Rover yazılım mimarisi uzmanı Russell Vickers sürücüsüz araçların ve araç sahiplerinin bu sistemden faydalanabileceğini belirtti ve ekledi:
"Gelecekte sürücüsüz araçlar kendi kendine bir şarj istasyonuna gidip, kendini şarj edebilir ve ödemeyi de yine kendisi yapabilir. Bu arada araç sahibi paylaşım ekonomisine dahil olup mesela başka araçları trafik sıkışıklığından kurtaracak faydalı verileri paylaşıp ödül kazanabilir."
IOTA Vakfı'ndan Holger Köther ise konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kullandığımız dağıtık veritabanı teknolojisi akıllı şarj yapma, park etme ya da gişe kullanımı gibi uygulamalarda makineden makineye ödeme gerçekleştirmek ve ayrıca araç sahiplerine kendi dijital paralarını kazanma imkanı tanımak için mükemmel bir seçenek."
Tangle isimli kendi dağıtık veritabanı teknolojisini kullanan IOTA, Coinmarketcap.com verilerine göre 887.8 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 15. kripto para konumunda. Jaguar-Land Rover ile işbirliği haberinin ardından IOTA fiyatı yüzde 17 dolayında arttı.

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