Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) "gerçekçi bir program" diye nitelendirdi ve "Özellikle vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir" çağrısı yaptı.

Yeni Ekonomik Programın disiplinli bir şekilde uygulanması halinde Türk ekonomisinin 3 yıl sonunda Türk toplumuna daha fazla refah sağlayacağına belirten Eskinazi şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte Türk insanının refahı için ağırlıklı olarak üretim ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.

“Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın dediği gibi Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var.

“Bu başarı nitelikli üretim ve katma değerli ihracattan geçiyor.

“Yatırımların geçtiğimiz yıllara göre bir miktar düşeceği öngörülerini ortadan kaldırmak için üretim ve ihracata desteğin sürmesi gerekiyor.

“Bu nedenle, Yeni Ekonomik Programın önümüzdeki günlerde açıklanacak Uygulama esaslarının bu amaca uygun oluşturulması gerekiyor.

“Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi gelir artırıcı önlemleri hayata geçirirken, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak hareket etmelidir.

“Özellikle vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir. Bunun için yapısal reformları gerçekleştirme süreci disiplinli bir şekilde takip edilmelidir.” (Fotoğraflı)

