FİNANS

Jandarma Anka-S ile sınırlılıkları aşacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine ilk kez uydudan kontrollü Anka-S girdi - İlk pakette 2 Anka-S'in teslimatı gerçekleştirilirken, sözleşme kapsamında toplam 6 aracın teslimatının yaz aylarında tamamlanması planlanıyor - Bu kabiliyet sayesinde Jandarma Genel Komutanlığı tüm ülke toprakları üzerinde yakın hava desteği ve keşif gözetleme görevlerini herhangi bir sınır olmadan gerçekleştirebilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Uydudan kontrol yeteneğine sahip milli insansız hava aracı (İHA) Anka-S, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine de girdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka platformu, geçen süre içinde terörle mücadele, deniz üzeri keşif gözetleme gibi görevlerde güvenlik güçlerine başarıyla hizmet verdi.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kabiliyetler kazandırılan Anka, yeni faydalı yüklerle donatıldı. 20'ye yakın Anka, yaklaşık 17 bin uçuş saatine ulaşmayı başardı.

Bunun yanında güvenlik güçlerinin envanteri yeni araçlarla güçlendiriliyor. Daha önce Anka-B araçlarını kullanan Jandarma Genel Komutanlığının envanterine ilk kez Anka-S girdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ arasında Ekim 2018'de imzalanan sözleşme kapsamında üretimleri tamamlanan uydudan kontrollü Anka-S sisteminin ilk paketi, 5-11 Nisan'da yapılan kabul ve muayene testlerinin başarıyla tamamlanmasıyla Elazığ Jandarma İHA Birlik Komutanlığına teslim edildi.

Mart ayında tamamlanan pilot ve faydalı yük operatör eğitimleri ve üs kurulum işlemleriyle sistem tam anlamıyla göreve hazır durumda bulunuyor. Bu kabiliyet sayesinde Jandarma Genel Komutanlığı tüm ülke toprakları üzerinde yakın hava desteği ve keşif gözetleme görevlerini herhangi bir sınır olamadan gerçekleştirebilecek.

İlk pakette 2 Anka-S'in teslimatı gerçekleştirilirken, sözleşme kapsamında toplam 6 aracın teslimatının yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.

Milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliği olan Anka-S ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşıyor. Anka-S'te milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen tam HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ANKA-S İnsansız Hava Aracı Jandarma Genel Komutanlığı TUSAŞ

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