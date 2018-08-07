Japon Daikin Türkiye'den yaptığı ihracatı artıracak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Japonya merkezli Daikin'in Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, şirketin Sakarya Hendek'te 6 üretim fabrikası kurarak bu bölgeyi ısıtma-soğutma sistemleri alanında üretim üssü haline getirdiğini belirterek, "2019'un mart ayında split klima üretimini ikiye katlamak amacıyla Hendek'te 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacağız. Böylece, geçen yıl 100 milyon dolar olan ihracatımızı da 150 milyon dolara çıkaracağız." dedi.

Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Daikin'in Türkiye yapılanmasında bin 250 kişinin çalıştığını ve geçen yıl klima ihracatında ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Son birkaç yılda cirolarını 200 milyon dolardan 1,6 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Önder, "Japonlar, Sakarya Hendek'te 6 üretim fabrikası kurarak bu bölgeyi ısıtma-soğutma sistemleri alanında üretim üssü haline getirdi, Türkiye'de yatırımlarını her geçen gün artırıyorlar." diye konuştu.

- "Dünyanın en küçük kombisi Hendek'te üretildi"

Önder, Sakarya Hendek'te ısıtma-soğutma sistemleri alanındaki fabrikalarında 50 mühendisin Ar-Ge merkezinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.