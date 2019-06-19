'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - SİLİFKE Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Japon eriğinin girdi fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Bu durum ürünümüzün para etmemesine neden oluyor. Çiftçinin nefes alması için girdi fiyatlarının düşürülmesi gerek" dedi. Hasadı 15 gün süren Japon eriğinin, turfanda olmasına rağmen ilgi görmediğini belirten Silifke Ziraat Odası Başkanı Doygun, "Ürünümüzün kalitesi oldukça iyi, verimi de çok iyi. Zaten bizim bölgemizin iklimi bu ürün açısından iyi; fakat fiyat bizi üzüyor. Girdi fiyatlarının yüksek olması, ürünümüzün para etmemesine neden oluyor. Çiftçinin nefes alması için girdi fiyatlarının düşürülmesi gereklidir" diye konuştu. 10 dönüm Japon eriği bahçesinden yaklaşık 20- 25 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini kaydeden Doygun, "Ürünlerimizi Atayurt Hali'ne gönderiyoruz. Fiyatı bile şu an net değil. 2 ile 2,5 lira arasında alınması bekleniyor. Japon erikleri Irak'a ihraç ediliyor; fakat fiyatı hala düşük. İç piyasada da tüketilen Japon eriklerimizin 15 günlük hasat süresi olması nedeniyle para etti, etti yoksa zarar ediyoruz. 15 gün sonra toplanmayan erikler, dibine düşüp, çürümeye mahkum. 40 derece sıcağın altında topladığımız eriklerimizin ve diğer ürünlerimizin para etmesi için dua etmekten başka şansımız yok" dedi.

