Japon heyet MTSO'yu ziyaret etti

MANİSA (AA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Japonya'dan gelen heyeti ağırladı.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa’nın yatırım fırsatlarını incelemek, Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Japonya'dan gelen heyet, Oda'yı ziyaret etti.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, heyete kentin ekonomik yapısı ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, heyetin ziyaretten memnun ayrıldığını belirttti.

Önceki yıllarda Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin çeşitli kuruluşlar tarafından "Avrupa'nın En İyi ve En Uygun Yatırım Kenti" seçildiğine işaret eden Yılmaz, "2007 yılında Çin Uluslararası Çok Uluslu Şirketler Kuruluşu tarafından ‘Dünya’da Yatırım Yapılacak En İyi Sanayi Bölgesi’ unvanını almaya hak kazanmıştır. Tüm bu dinamikler Manisa’yı yerli ve yabancı yatırımcıyı çekmede rekabette avantajlı kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

