FİNANS

Japon Nidec, Alman şanzıman üreticisi MS-Graessner'i satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Japon medyasına göre, Nidec, Alman şirketi satın almak için yaklaşık 5 milyar yen ödedi

BERLİN (AA) - Japonya'nın otomobil parçaları üreticisi Nidec, merkezi Almanya'da bulunan, orta ölçekli şanzıman üreticisi MS-Graessner'i satın aldığını duyurdu.

Japon şirketten yapılan açıklamada, hız düşürücü orta boy şanzımanlar konusunda ünlü olan Alman şirketin yüzde 100’ünün satın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketin 1955’de kurulduğu hatırlatılarak, satın almayla Nidec’in şanzıman satışında Avrupalı müşterilerine robot kolları konusunda hızı düşüren şanzımanlar ile ilgili daha fazla seçenek sunacağı kaydedildi.

Japon medyasına göre, Nidec, Alman şirketi satın almak için yaklaşık 5 milyar yen (45 milyon dolar) ödedi.

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- 4 robotik Alman şirketi daha satın alacak

Japon Gazetesi Nikkei Asian Review, Nidec'in Mart 2018’e kadar yaklaşık 50 milyar yen (450 milyon dolar) harcayarak 5 Alman robotik şirketi satın alacağını duyurdu.

Haberde, MS-Graessner'ın alınmasıyla söz konusu satın almaların başladığı belirtilerek, Japon şirketin, robot üretimi konusunda daha fazla üstünlük sağlamak için bu ay bir Alman şirketi, Ocak 2019’da 2 Alman şirketi ve Mart 2018’de de yine bir Alman şirketi almak üzere çalışmalar yaptığı kaydedildi.

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- Geçen yıl 387 bin adet sanayi robotu satıldı

Uluslararası Robotlar Federasyonu'na göre, sanayide kullanılan robotların satışı geçen yıl yüzde 31 artarak 387 bin adede yükseldi.

Son yıllarda özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin merkezli şirketler, robot üretimi alanında Avrupa ve ABD’li rakiplerine üstünlük sağlamak için milyarlarca dolar Ar-Ge yatırımı yaparak, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın alıyor.

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Japonya MS-Graessner Nidec Robot satın alma

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