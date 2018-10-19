FİNANS

Japon yatırımcılar Manisa'da

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Vali Güvençer: - "Ege Bölgesi, önümüzdeki 10 yılda endüstri, teknoloji ve bilişimin gelişeceği özel bir bölge olacak"

MANİSA (AA) - Yatırım olanaklarını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen Japon yatırımcı heyeti, Manisa'da temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma Ajansının organizasyonuyla Manisa'ya gelen 6 kişilik heyet, Vali Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

Güvençer, kentteki mevcut yatırım ortamı ve potansiyeli hakkında konuklarına bilgi verdi, Japon yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade etti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yüksek teknoloji kullanımına ilişkin özel bir yönelimi olduğunu belirten Güvençer, bölgede beyaz eşya ve otomotiv sektörü yatırımlarının ön planda olduğunu ancak kentin tarım ve gıda endüstrisi ile enerji yatırımlarına da ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Güvençer, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, endüstriyel gelişimde artık marjinal noktada. Ege Bölgesi önümüzdeki 10 yılda endüstri, teknoloji ve bilişimin gelişeceği özel bir bölge olacak." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Ferda Gelegen de 1981 yılından beri Japonya’da görev yaptığını belirterek, yatırım için Japon şirketlerini ülkeye çekmek istediklerini kaydetti.

Heyet daha sonra Manisa OSB Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa OSB'deki Türk-Japon ortaklığıyla faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Heyetin boya ve kimyasal maddeler, yenilenebilir enerji, fon yönetimi, enerji üretimi, gıda ve makine sektörlerinde yatırım imkanlarına yönelik bilgi aldığı ifade edildi.

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