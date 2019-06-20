Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, karar metninde kullandığı ifadeleri koruyarak mevcut sözlü yönlendirmesini sürdürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Bankanın karar metninde kullandığı ifadeleri de koruduğu dikkati çekerken, böylece sözlü yönlendirmede bir değişiklik yapmadığı görüldü.

Karar metninde, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı genişlemeye devam ettiği vurgulandı.

Japonya ekonomisinin ılımlı genişleme trendine devam etmesinin muhtemel olduğu, iç talebin ise yukarı yönlü seyrinin sürmesinin beklendiği aktarılan metinde, şunlar kaydedildi: