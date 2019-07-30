Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon tahminlerini düşürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, BoJ'un yurt dışı ekonomiler de dahil olmak üzere ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerindeki belirsizlikler ile planlanan tüketim vergisi artırımının etkilerini dikkate alacağı belirtilirken, mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizlerin en az 2020'nin bahar aylarına kadar sürdürüleceği hedefi korundu.

BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanan metinde, "Denizaşırı ülkelerdeki gelişmelerle ilgili ekonomik faaliyet ve fiyatlara yönelik aşağı yönlü riskler ortaya çıkar ve fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılırsa, banka ilave gevşeme önlemleri almakta tereddüt etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.