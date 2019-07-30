FİNANS

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu - BoJ, fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılması halinde ilave gevşeme önlemleri almakta tereddüt etmeyeceği taahhüdünde bulundu - Bankanın enflasyon tahminleri, 2021'e kadar yüzde 2'lik enflasyon hedefinin altında kalınacağına işaret ederken, büyüme öngörülerinde de aşağı yönlü revize yapıldı

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon tahminlerini düşürdü.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, BoJ'un yurt dışı ekonomiler de dahil olmak üzere ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerindeki belirsizlikler ile planlanan tüketim vergisi artırımının etkilerini dikkate alacağı belirtilirken, mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizlerin en az 2020'nin bahar aylarına kadar sürdürüleceği hedefi korundu.

BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanan metinde, "Denizaşırı ülkelerdeki gelişmelerle ilgili ekonomik faaliyet ve fiyatlara yönelik aşağı yönlü riskler ortaya çıkar ve fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılırsa, banka ilave gevşeme önlemleri almakta tereddüt etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

- "Ekonominin 2021 mali yılı boyunca genişlemesi muhtemel"

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinin, şu an için yurt dışı ekonomilerdeki yavaşlamadan etkilenmesine rağmen, 2021 mali yılı boyunca genişlemeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

İhracatın bazı zayıflıklar göstermesine karşın ılımlı yükselen bir trend sergilemesinin beklendiği aktarılan metinde, iç talebin de aynı şekilde yukarı yönlü bir seyir izleyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Metinde, yıllık enflasyonun pozitif olduğu, ancak iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik genişlemeye kıyasla nispeten daha zayıf gelişim göstermeye devam ettiği vurgulanarak, "Daha fazla fiyat artışının geniş çapta gözlenmesi muhtemel olup, orta ve uzun vadede enflasyon beklentilerinin kademeli olarak artacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, enflasyondaki yıllık değişim oranının kademeli olarak yüzde 2 civarına yükselmesi muhtemeldir." değerlendirmelerinde bulunuldu.

- Büyüme ve enflasyon beklentileri düşürüldü

Ekonomik aktivite ve enflasyon noktasında risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiği de dile getirilen metinde, söz konusu değişkenlere ilişkin beklentiler de düşürüldü.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 1,1'den yüzde 1'e, 2020 mali yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 0,8 ve 2020'de yüzde 1,2 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Öte yandan enflasyonun 2021'de yüzde 1,6 olacağı öngörüldü. BoJ böylece, enflasyon tahminleri ile 2021'e kadar yüzde 2'lik hedefin altında kalınacağına işaret etti.

Banka, büyüme beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye revize ederken, 2020 mali yılı için öngörüsünü yüzde 0,9'da bıraktı. Banka Japonya ekonomisinin 2021 mali yılında ise yüzde 1,1'lik büyüme kaydedeceğini öngördü.

- 2020 toplantı tarihlerini açıkladı

Bu arada BoJ, gelecek yıl gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantı tarihlerini de yayımladı.

Buna göre banka gelecek yıl gerçekleştireceği 8 toplantıdan ilkini 20-21 Ocak'ta yapacak. Banka diğer toplantılarını ise şu tarihlerde gerçekleştirecek:

"18-19 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 21-22 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim, 17-18 Aralık"

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Anahtar Kelimeler:
BoJ enflasyon Para politikası

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