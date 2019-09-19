Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin ekim ayında inceleneceği mesajını verdi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilenmesine karşın gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı büyüme trendine devam ettiği belirtildi.

Denizaşırı ülkelerde ise yavaşlamanın sürdüğü, bu nedenle ihracatta bazı zayıflıklar gözlendiği aktarılan metinde, yurt dışı kaynaklı riskler, "ABD makroekonomi politikaları ve bunun küresel finansal piyasalara etkisi, ticarette korumacı yaklaşım ve bunun yansımaları, gelişmekte olan ve emtia ihracatçısı ülkelerdeki gelişmeler, Brexit ve jeopolitik riskler." şeklinde sıralandı.