FİNANS

Japonya, net yatırım tutarında 27 yıldır liderliğini koruyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

Japonya'nın yurt dışı varlıkları geçen yıl yüzde 2,7 artışla 9 trilyon 160 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 5,2 artışla 6 trilyon 261 milyar dolar oldu - Ülkenin uluslararası net yatırım pozisyonu, geçen yıl yüzde 2,3 düşerek 3 trilyon dolara indi - Japonya, dünyada en fazla yurt dışı net yatırım tutarı olan ülke pozisyonunu 27 yıldır aralıksız koruyor

Japonya, uluslararası net yatırım pozisyonu geçen yıl yüzde 2,3 düşerek 328,45 trilyon yene (3 trilyon dolara) inmesine karşın dünyada en fazla yurt dışı net yatırım tutarı olan ülke pozisyonunu 27 yıldır koruyor.

Japonya Maliye Bakanlığı, 2017 sonuna ilişkin Japonya’nın
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2017’de bir önceki yıla kıyasla Japonya’nın yurt dışı varlıkları yüzde 2,7 artarak 1.012,43 trilyon yen (9 trilyon 160 milyar dolar), yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 5,2 artışla 683,98 trilyon yen (6 trilyon 261 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Japonya’nın yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, geçen yıl 328,45 trilyon yen (3 trilyon dolar) fazla verdi. Söz konusu rakam, 2016 sonunda 336,31 trilyon yen düzeyinde bulunuyordu. Uluslararası net yatırım pozisyonu geçen yıl yüzde 2,3 düşüş göstermesine karşın Japonya, dünyada en fazla yurt dışı net yatırım tutarı olan ülke pozisyonunu 27 yıldır üst üste korumuş oldu.

Japonya'yı, 261,18 trilyon (2 trilyon 391 milyar dolar) ile Almanya, 204,81 trilyon yen (1 trilyon 875 milyar dolar) ile Çin takip etti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, Japonya’nın ABD’ye yapılan doğrudan yatırımları 55,35 trilyon yene (507 milyar dolar) ulaşarak rekor kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
almanya Japonya uluslararası yatırım pozisyonu

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