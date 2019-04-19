Japonya / Seko: Petrolü İran’dan sağlamayı planlıyoruz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Tokyo’nun, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına rağmen, ABD ile görüşmeleri askıya alarak, "petrol ihtiyacını İran’dan sağlamayı planladığını" duyurdu.

Bir basın toplantısında konuşan Seko, “Japonya petrol ihtiyacını ithalat yaparak giderdiğini için, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden İran ile ilişkilierimiz önemli. ABD’nin yaptırımlarından etkilenmeden, Japonya’nın enerji kaynakları ve kurumsal aktivitelerindeki istikrarı sürdürmek için ADB ile görüşmeleri sonlandırma niyetindeyiz” dedi.

ABD, Kasım ayında, “ciddi cezalar” uyarısı yaparak İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar uygulamış, ancak aralarıda Japonya’nın da olduğu birkaç ülkeye 2 Mayıs tarihine dek geçici muafiyet sağlamıştı.

Daha önce, ABD Özel Temsilcisi Brian Hook, İran ile ticaret yapan ülkelere daha fazla muafiyet tanınmayacağını söylemişti.

