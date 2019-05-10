FİNANS

Japonya/Aso: ABD ile Çin ticari anlaşmazlığı diyalog yolu ile çözebilir

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD ile Çin'in aralarındaki ticari anlaşmazlığı diyalog yolu ile çözeceklerini umduğunu söyledi.

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD ile Çin'in aralarındaki ticari anlaşmazlığı diyalog yolu ile çözeceklerini umduğunu söyledi.
Aso, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerini yakından izlediklerini vurguladı ve ekledi:
"Bu ticari çekişme tüm dünya için büyük merak meselesi. Karşılıklı olarak ticari sınırlamalar getirilmesi hiçbir ülkenin yararıhna olmaz. Uygulanacak herhangi bir ticari tedbir WTO (Dünya Ticaret Örgütü) kuralları ile tutarlı olmalı."
ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolar tutarında Çin mali için gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararı, ABD doğu zamanıyla (ET) 00:01'de ve Türkiye saati ile 07:01'de yürürlüğe girdi.

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