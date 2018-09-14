FİNANS

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Aleyna KESKİN TRABZON-DHA Trabzon'da sütlaç üretimi yapan Uğur Alkurt, gittiği Japonya'da tattığı ve çok beğendiği süt reçelinin istediği tarifi, kendisine 'sır' denilerek verilmedi.

Aleyna KESKİN TRABZON-DHA Trabzon'da sütlaç üretimi yapan Uğur Alkurt, gittiği Japonya'da tattığı ve çok beğendiği süt reçelinin istediği tarifi, kendisine 'sır' denilerek verilmedi. Karadenizli inadı tutan Alkurt, formülü öğrenmek için işe koyuldu, yanında getirdiği süt reçelini, Trabzon'da laboratuar ortamında araştırdı, uzun denemeler yaptı. Alkurt, sonunda formülünü çözdüğü, tat ve kıvamını yakaladığı süt reçelini üretmeyi başardı. Çeşitlerini de artıran Alkurt'un ürettiği süt reçeli başta olmak üzere diğer reçel çeşitleri, yurt içi ve yurt dışından da ilgi görüyor. Maçka ilçesi Hamsiköy köyünde sütlaç üretim atölyesi sahibi Uğur Alkurt, 2 yıl önce Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) projesi kapsamında bu ülkeye gitti. Ülkede tattığı süt reçelini beğenen Alkurt, Japonlardan tarifini öğrenmek istedi ancak yanıt alamadı. Satın aldığı süt reçelleri ile Trabzon'a dönen Alkurt, süt reçelinin nasıl yapılabileceğini araştırmaya başladı. Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası?ndan destek isteyen Alkurt, Japonya'dan getirdiği reçelleri laboratuarda test yaptırdı, Test sonuçlarında reçelin formülü ulaşan Alkurt, uzun denemeler sonucu Japonya'da alamadığı süt reçelinin tat ve kıvamını yakalamayı başardı. Köyündeki sütlaç atölyesinde süt reçeli üretimine başlayan Alkurt, sütün yanı sıra, çaylı, fındıklı, hurmalı ve karayemişli reçel çeşitler de üretti. Yurt içi ve yurt dışından sipariş almaya başlayan ve üretimini artıran Alkurt'un ürettiği süt reçeli başta olmak üzere diğer reçel çeşitleri de ilgi görüyor. 'İNAT ETTİM FORMÜLÜ BULDUM' Japonya'da tattığı süt reçelini beğendiğini anlatan Uğur Alkurt, istediği tarifinin kendisine 'sır' denilerek verilmediğini söyledi. Karadenizli olarak inat ettiğini ve süt reçellerinin formülünü uzun uğraşları sonucu çözdüğünü belirten Alkurt, Japonya'da süt üretim tesislerine gittik. Ben orada süt reçeli ile tanıştım. Daha önce hiç görmediğim için ilgimi çekti. Orada birkaç araştırma yaptım, insanlara sordum. Onlar tarifini bize vermedi ama biz de Karadenizliyiz. Bu işin peşini bırakmadık. Üründen bir kaç tane satın aldım ve dönüşte Trabzon?a getirerek tahlillerini yaptırdım. Böylece formülünü çözdüm ve üretime başladım. Süt ve diğer reçel çeşitlerim ilgi görüyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyorum dedi. ZMO BİZİMKİ TAMAMEN KATKISIZ Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Kuturoğlu da JİCA'nın insan kaynakları projesi kapsamında Trabzon'dan 6 üye ile Japonya'ya gittiklerini belirterek Uğur usta, Japonya'da ilgisini çeken süt reçelini Trabzon'a getirdi. Biz de oda olarak o dönemlerde süt ürünlerinin çeşitlendirilmesi ile alakalı çalışmalar yürütüyorduk. Sonra süt reçelinin çaydan ve fındıktan yapılabileceğini konuştuk. Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir hocamızla beraber Japonların yapmış olduğu süt reçelinin aynısını yaptık. Lakin onlarda kimyasallar kullanılmış, bizim yapmış olduğumuz ürün ise tamamen katkısız. Karadenizli olarak yöremizde yetişen karayemiş, çay ve fındıklı süt reçeli yaptık ve piyasaya sürdük diye konuştu.

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