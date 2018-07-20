Japonya'da yıllık enflasyonun 2021'de yüzde 1.8'e yükselmesi bekleniyor

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) göre, ülkede "yıllık enflasyonda yüzde 2.0 hedefini yakalamak zor" olsa da, 2021 yılında yüzde 1.8'e ulaşılabilecek.

Japonya'da taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon, Haziran'da dört aydan bu yana ilk kez hızlansa da, BoJ'un "yüzde 2.0 hedefine ulaşmak için hala çok uzun bir yol olduğunu" ortaya koydu.

Haziran ayında, Mayıs ayında yüzde 0.7 olan çekirdek enflasyon yüzde 0.8 olarak gerçekleşti. Taze gıda ve enerji fiyatları hariç enflasyon ise, Mayıs'taki yıllık yüzde 0.3 düzeyinden, Haziran ayında yüzde 0.2'ye geriledi.

Açıklanan veriler sonrasında analistler, BoJ'un 31 Temmuz'da açıkmayacağı çeyrek dönem raporunda enflasyon projeksiyonlarını düşürmesini bekliyorlar. Banka hali hazırda çekirdek TÜFE'nin Mart 2021 sonunda yüzde 1.8'e yükselmesini bekliyor.

