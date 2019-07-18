FİNANS

Japonya'dan G7'ye "Libra'yı kapsamlı inceleme" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Temmuz (DHA)

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