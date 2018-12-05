FİNANS

Japonya'nın makarnası Türkiye'den

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

Anadolu buğdayını Japon sofralarına taşıyan Nisshin Seifun Türkiye, Ankara'dan Tokyo'ya makarna hattı kurarak durum buğdayıyla Japonya'yı fethediyor - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en kalitelileri arasında gösterilen Anadolu'nun durum buğdayından ürettikleri makarnaları Japonya'ya ihraç eden firmanın Ankara'daki üretim tesisini ziyaret etti - Bakan Varank: - "Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ediyorlar, bu açıdan oldukça katma değerli bir ürün"

Dünyanın en kalitelileri arasında gösterilen Anadolu'nun durum buğdayı, Japonların sofralarına lezzet katıyor.

Japon makarna üreticisi Nisshin Seifun, Ankara'daki tesisinde ürettiği makarnaları, başkent Tokyo başta olmak üzere tüm Japonya'ya ihraç ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada üretilen yıllık 18 bin ton makarnanın Japonya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün." dedi.

Nisshin Seifun Türkiye'nin, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 1. OSB) fabrikasını ziyaret eden Bakan Varank, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo'dan şirket ve Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Üst düzey hijyen önlemlerinin alındığı fabrikayı gezen Varank, makarna üretimine ilişkin incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki yatırımlarından Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon firmalarıyla bir araya geldiğinde haberdar olduğunu söyledi.

Varank, Nisshin Seifun'un Japonya'nın en büyük makarna üreticilerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Firma burada, dünyadaki en yüksek standartlı fabrikasını kurmuş. Burada üretilen yıllık 18 bin ton makarna, Japonya'ya ihraç ediliyor. Fabrikanın en önemli özelliklerinden biri Türkiye'deki durum buğdayını kullanıyor olmaları, kendi ifadeleriyle 'Dünyanın en kaliteli buğdaylarından bir tanesi'. Türkiye'de üretilen durum buğdayını alıp burada makarna haline getirip Japonya'ya ihraç ediyorlar. Normal şartlarda Türkiye'nin makarna ihracatında ton başına fiyat, 400-450 dolar civarında ama bu makarnayı 800-850 dolara ihraç ettiklerini ifade ettiler, bu açıdan da oldukça katma değerli bir ürün."

Nisshin Seifun Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Takashi Kamijo da firmalarının Japonya'da makarna pazarında yüzde 40'lık bir paya sahip olduğunu ve üretimlerinin üçte birinin Türkiye'deki fabrikadan sağlandığını aktardı.

Türkiye'de ürettikleri makarnaların yüzde 100'e yakınını Japonya'ya ihraç ettiklerini belirten Kamijo, şirketin geçen yıl 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kamijo, Türkiye, ABD ve Japonya olmak üzere dünyada üç ülkede üretim merkezlerinin bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'deki yatırımlarını büyütmeyi ve makarna üretiminin yanı sıra makarna sosu üretimini de gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktardı.

Bakan Varank, fabrika ziyareti sonrası, 22 Kasım'da yaşamını yitiren Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt için taziye ziyaretinde bulundu.

ASO 1. OSB Bölge Başkanlığını da ziyaret eden Varank, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve beraberindeki heyetle toplantı yaptı.

Varank, daha sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik iş birliği, ASO'nun uygulama ortaklığıyla inşa edilen ve 11 Aralık'ta açılması planlanan Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni gezdi.

PARTNERBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyorBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödülDünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül
Halcilerden yeni yasa tepkisiHalcilerden yeni yasa tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi makarna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2019 asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Otel yapımı başladı, 2019'da 1 milyon turist bekleniyor

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.