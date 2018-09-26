Japonya'ya 97 milyon dolarlık gıda ihracatı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Turquality Projesi kapsamında Japonya'da tanıtımı yapılan ürünlerin ihracatının yılın 8 ayında 97 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Celep, yaptığı açıklamada, Japonya pazarında Türk gıda ürünlerini tanıtmak ve ihracatını artırmak amacıyla EİB tarafından yürütülen "Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi"nin meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Söz konusu projenin Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 eylem planında örnek proje olarak değerlendirildiği bilgisini veren Celep, "Turquality Projesi kapsamında Japonya’da tanıtımı yapılan gıda ürünlerinin ihracatı 2018'in ocak-ağustos döneminde yüzde 36 artışla 97 milyon dolara ulaştı. İhracatta en önemli artış zeytinyağında yaşandı. Japonya'ya 8 ayda 6 milyon 504 bin dolarlık zeytinyağı ihraç ettik." ifadelerini kullandı.

Celep, EİB'nin 2 yıldır Japonya ve Güney Kore pazarlarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımını ve ihracatını artırmak amacıyla yürüttüğü projenin bundan sonraki süreçte dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'de de sürdürüleceği kaydetti.

ABD'ye yıllık yaklaşık 900 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıldığına işaret eden Celep, hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu ve projenin bu hedefe ulaşmada büyük katkısı olacağını belirtti.

