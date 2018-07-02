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Japonya'ya zeytinyağı ihracatı yüzde 520 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Zeytinyağı ihracatının başladığı 1 Kasım 2017 ile 1 Mayıs 2018 arasında Japonya'ya yapılan zeytinyağı ihracatı yaklaşık yüzde 520 artarak 8,5 milyon dolara ulaştı - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er: - "Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden Japonya'ya zeytinyağı götürdük. Burada Japon gurmeler bizim zeytinyağımızı tattı. Birçoğu Türk zeytinyağına tam not verdi"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türk zeytinyağı ihracatçısı, 1 Kasım 2017'de başlayan ihracat sezonunun ilk 6 ayında Japonya'ya yaklaşık 8,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ülke geneli ihracat rakamlarına göre, Türkiye, zeytinyağı ihracat sezonunun başladığı 1 Kasım 2017'den 1 Mayıs 2018'e kadar geçen 6 aylık dönemde 199 milyon 285 bin dolarlık ihracat yaptı.

Dünyanın 113 ülkesinde sofraları süsleyen Türk zeytinyağında en fazla ihracat 75 milyon 473 bin dolarla ABD'ye oldu. Bu ülkeyi 48 milyon 839 bin dolarla İspanya ve 13 milyon 767 bin dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Uzun yıllardır Uzakdoğu pazarını hedefe alan Türk zeytinyağı ihracatçıları çabalarının meyvesini toplamaya başladı.

- En fazla artış Japonya'da

Çin, Hong-Kong ve Endonezya gibi ülkelere zeytinyağı ihracatı yükselirken, bu yıl en fazla artış gösteren ülke ise Japonya oldu.

Geçen sezonun ilk 6 ayında Türkiye, Japonya'ya 1 milyon 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam bu sezon yaklaşık yüzde 520 artarak 8 milyon 448 bin dolara ulaştı.

- ABD'ye 75 milyon dolarlık zeytinyağı

Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında ABD'de de artış görüldü.

Zeytinyağı ihracatında ilk sırada yer alan ABD'ye geçen yılın ilk 6 ayında 28 milyon 684 bin dolarlık ihracat yapılırken, rakam bu yıl yaklaşık yüzde 163 artarak 75 milyon 423 bin dolara çıktı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı ihracat sezonu başladığında hedeflerinin 400 milyon dolar olduğunu söyledi.

Sezonun ilk 6 ayında yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiğini belirten Er, ihracatın yükseliş hızının yaz aylarında düşebileceğini ama sonbahara doğru tekrar artacağını kaydetti.

Er, yıllardır Uzakdoğu pazarı için çalışmalar yaptıklarını anımsatarak, "Bu kapsamda Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde birtakım etkinlikler düzenledik, fuarlara katıldık. Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden Japonya'ya zeytinyağı götürdük. Burada Japon gurmeler bizim zeytinyağımızı tattı. Birçoğu Türk zeytinyağına tam not verdi." dedi.

Uzakdoğu'ya ambalajlı zeytinyağı ihracatı yapıldığına değinen Er, katma değer anlamında bu pazarın diğer pazarlara göre bir adım öne geçtiğini vurguladı.

Er, Japonya'da Türk zeytinyağının marka olma yolunda ilerlediğine işaret ederek, "Bu pazarda büyümemizin bir diğer sebebi de Türk zeytinyağının rakip ülke yağlarına göre fiyat avantajının bulunması. Rakip ülkelerle rekabet edebilir düzeydeyiz. Japonya özelinde Uzakdoğu pazarındaki ihracatımızın artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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