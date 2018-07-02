Japonya'ya zeytinyağı ihracatı yüzde 520 arttı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türk zeytinyağı ihracatçısı, 1 Kasım 2017'de başlayan ihracat sezonunun ilk 6 ayında Japonya'ya yaklaşık 8,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ülke geneli ihracat rakamlarına göre, Türkiye, zeytinyağı ihracat sezonunun başladığı 1 Kasım 2017'den 1 Mayıs 2018'e kadar geçen 6 aylık dönemde 199 milyon 285 bin dolarlık ihracat yaptı.

Dünyanın 113 ülkesinde sofraları süsleyen Türk zeytinyağında en fazla ihracat 75 milyon 473 bin dolarla ABD'ye oldu. Bu ülkeyi 48 milyon 839 bin dolarla İspanya ve 13 milyon 767 bin dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Uzun yıllardır Uzakdoğu pazarını hedefe alan Türk zeytinyağı ihracatçıları çabalarının meyvesini toplamaya başladı.

- En fazla artış Japonya'da

Çin, Hong-Kong ve Endonezya gibi ülkelere zeytinyağı ihracatı yükselirken, bu yıl en fazla artış gösteren ülke ise Japonya oldu.

Geçen sezonun ilk 6 ayında Türkiye, Japonya'ya 1 milyon 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam bu sezon yaklaşık yüzde 520 artarak 8 milyon 448 bin dolara ulaştı.