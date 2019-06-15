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Jazeera Havayolu’nun Sabiha Gökçen’den Kuveyt uçuşları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kuveyt’in önde gelen havayolu şirketlerinden Jazeera Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçmaya başladı.

Jazeera Havayolu’nun Sabiha Gökçen’den Kuveyt uçuşları başladı

İSTANBUL, (DHA) - Kuveyt’in önde gelen havayolu şirketlerinden Jazeera Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçmaya başladı. A320 tipi uçaklarla haftada 3 gün (Çarşamba, Cuma ve Pazar) Kuveyt’e uçacak olan şirket, 26 Ekim tarihine kadar uçuşlarını bu şekilde sürdürecek.

Jazeera Airways, Pegasus Havayolları, Türk Havayolları ve Kuwait Airways ile birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kuveyt’e uçan dördüncü şirket olma özelliğine sahip. Jazeera Airways’in uçuşları ile birlikte Sabiha Gökçen’den Kuveyt’e toplam olarak haftada 34 uçuş gerçekleştirilmiş olacak.

Jazeera Airways’in ilk seferi sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Daha sonra ilk uçuş sebebiyle düzenlenen karşılama töreninde, İSG yöneticileri uçağın Jazeera yöneticilerini ve kabin ekibini çiçek vererek karşıladılar. Apronda su takı ile karşılanan uçaktan inen yolcular için bir kokteyl düzenlenirken, ilk uçuş için geleneksel pasta kesimi yapıldı.

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong, Jazeera Airways Doğu Akdeniz Ülkeleri ve Avrupa Bölge Müdürü Bernard Matta, Maple Aviation CEO’su Fehime Kaya ve Jazeera Airways üst düzey yetkilileri ile ilk uçuşta bulunan yolcuların katıldığı kokteylde misafirlere özel olarak hazırlanmış lokumlar ikram edildi. Kokteyl sırasında İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad tarafından Jazeera Airways Doğu Akdeniz Ülkeleri ve Avrupa Bölge Müdürü Bernard Matta’ya ilk uçuşun anısına hazırlanan bir hediye takdim edildi.

Jazeera Havayolu’nun Sabiha Gökçen’den Kuveyt uçuşları başladıJazeera Havayolu’nun Sabiha Gökçen’den Kuveyt uçuşları başladıJazeera Havayolu’nun Sabiha Gökçen’den Kuveyt uçuşları başladıJazeera Havayolu’nun Sabiha Gökçen’den Kuveyt uçuşları başladı

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