JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

İSTANBUL-DHA)-Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip Sur Yapı’nın ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını sürdüren Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu A-’ya yükseltti. BDDK tarafından 2009 yılında bağımsız denetleme kuruluşu olarak yetkilendirilen JCR, yaptığı değerlendirmede “Sur Yapı son dönemde markalı konut projelerinin yanında ofis ve alışveriş merkezi alanında projeler geliştirerek marka imajını güçlendirmiş, enerji sektöründeki faaliyetleriyle de büyüme sağlamıştır” denildi.

İstanbul, Bursa ve Antalya'da gerçekleştirdiği projeleriyle Türkiye’nin özel sektördeki en büyük gayrimenkul portföyüne sahip olan Sur Yapı'nın hem gayrimenkul hem de enerji sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarıyla yükselişini sürdürdüğü belirtiliyor. Japonya’nın önde gelen kurumsal yatırımcı grubunun desteklediği, dünyanın en etkin kuruluşlarından olan JCR-Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirme sürecinde Sur Yapı ve Sur Enerji’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi. Sur Yapı ve Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu A-’ye yükseltildi. JCR-EurasiaRating, (EACRA) Avrupa Kredi Derecelendirme Kuruluşları Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor ve Asya’daki 33 kredi derecelendirme kuruluşunun üye olduğu ACRAA üyeleri arasında yer alıyor. JCR-Eurasia Rating, BDDK tarafından 2009 yılında bağımsız denetleme kuruluşu olarak Türkiye’de faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmişti.