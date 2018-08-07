Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu "BBB" olarak teyit ettiği, görünümünü ise ‘pozitif' olarak yukarı yönlü revize ettiği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, JCR-Eurasia Rating'in periyodik gözden geçirme sürecinde şirketin konsolide yapısı ile mevcut ve planlanan tahvil ihraçlarının nakit akımlarını "yatırım yapılabilir" kategorisinde değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını ve Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımlarını yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB (Trk)' olarak teyit etmiş, görünümünü ise ‘Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, ülke tavanı olan ‘BBB-/Stabil' olarak değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.