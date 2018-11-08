FİNANS

Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Schneider Electric’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire, UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Yönetim Kurulu’na atandı.

Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Schneider Electric’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire, UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Yönetim Kurulu’na atandı.
Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göreTricoire'ın atamasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.
Aynı zamanda Fransa Küresel İlkeler Sözleşmesi Başkanlığını üstlenen Tricoire, yeni göreviyle ilgili şöyle konuştu:
“Küresel İlkeler Sözleşmesi Başkanı olduktan 4 yıl, Schneider Electric'in bu ağa katılımından 16 yıl sonra Yönetim Kuruluna katılarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin gelişimine katkıda bulunuyor olmaktan heyecan duyuyorum.
“Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik organizasyonu olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, 10 İlke ve 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi aracılığıyla şirketlerin insan ve emek hakları, cinsiyet eşitliği, çevrenin korunması ve etik iş uygulamaları alanlarında ilerleme kaydetmesini sağlayan mükemmel bir organizasyondur.”
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Unilever CEO'su Paul Polman da, “Jean-Pascal Tricoire'ye BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Yönetim Kurulu’na hoş geldin diyorum. Şimdiye dek yaptığı çalışmalarla sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine liderlik eden biri olarak Jean-Pascal’ın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne değerli katkılarda bulunacağına eminim. Birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum” dedi.
Amacı şirketlerin strateji ve politikalarını daha adil bir hale getirmek olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, bunun için de insan hakları, emek, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarında on kriter belirledi. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi bu alanda hareket eden dünyanın en büyük kuruluşu olma niteliğinde. İkinci sırada yer alan kuruluş olan Fransa Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcıların yüzde 10’una sahip. (Fotoğraflı)

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