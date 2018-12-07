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Jeep Gladiator, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilendi

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

Jeep, yeni Gladiator'ü ilk kez Amerika'da gerçekleştirilen Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıttı

İSTANBUL (AA) - Jeep, yeni Gladiator'ü ilk kez Amerika'da gerçekleştirilen Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep Gladiatior, pikap dünyasının çıtasını gerçek anlamda yukarıya taşıyan off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan modüler karoser özellikleri, yüksek seviyedeki asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve 80'den fazla güvenlik donanımıyla dünyanın en yetenekli ve tanınmış pikap modeli olmaya hazırlanıyor.

Gladiator'de Jeep tasarımcılarının, markanın imzası niteliğindeki efsanevi yedili ızgarayı, daha aerodinamik olması için geriye doğru kaydırdığı ve daha geniş kullandığı görülüyor. LED farlar ve stop grubu ile oldukça modern bir görünüme sahip olan Gladiator'de, çok yönlü kullanıma izin veren büyük bir yük alanı sunulurken, 725 kg taşıma kapasitesi, 3,5 tona kadar da çekme kapasitesi vadediliyor.

Jeep Gladiator'ün iç mekanı geleneksel tasarımı ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor.Dördüncü nesil Uconnect'e ait dokunmatik ekran, kokpiti domine ediyor, hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect’in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün akıllı telefon entegrasyonu sunuyor.

Yol tutuş özelliği, sürüş kalitesi ve off-road kabiliyeti ile dikkat çeken özeliklere sahip olan Gladiator'de, 3,6 litrelik 285 HP güce sahip V6 Pentastar benzinli motor seçeneğinde 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik şanzımana yer verilirken, 260 HP gücündeki 3,0 litrelik EcoDiesel V6 dizel motor seçeneğinde 8 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor ve her iki versiyonda da çok gelişmiş bir 4x4 sistemine yer verilmekte.Command-Trac ve Rock-Track 4x4 sistemleri, üçüncü nesil Dana 44 akslar, Tru-Lock elektrikli ön ve arka kilitleri, Trac-Loc sınırlı kaydırmalı diferansiyel kilidi ile hiçbir engel tanımayan Gladiator, 76 cm derinliğe kadar su geçişlerinde de iddiasını ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Markası Kuzey Amerika Başkanı Tim Kuniskis, şunları kaydetti:

"Tartışmasız gerçek bir pikap olan ve Jeep olduğu anında fark edilen yepyeni Gladiator, her türlü yol macerası için en üst düzey araç. Dünyanın her yerindeki Jeep müşterilerimizden ve pikap sevdalılarından, bu eşsiz araca büyük bir talep var. Sağlam ve güvenilir Jeep pikaplarının zengin ve gurur verici mirasından doğan Gladiator, kendisini bugüne kadarki en kabiliyetli pikap yapan dayanıklılığı, çok yönlülüğü ve işlevselliği bir araya getiriyor."

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