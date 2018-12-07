Jeep Gladiator, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilendi

İSTANBUL (AA) - Jeep, yeni Gladiator'ü ilk kez Amerika'da gerçekleştirilen Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep Gladiatior, pikap dünyasının çıtasını gerçek anlamda yukarıya taşıyan off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan modüler karoser özellikleri, yüksek seviyedeki asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve 80'den fazla güvenlik donanımıyla dünyanın en yetenekli ve tanınmış pikap modeli olmaya hazırlanıyor.

Gladiator'de Jeep tasarımcılarının, markanın imzası niteliğindeki efsanevi yedili ızgarayı, daha aerodinamik olması için geriye doğru kaydırdığı ve daha geniş kullandığı görülüyor. LED farlar ve stop grubu ile oldukça modern bir görünüme sahip olan Gladiator'de, çok yönlü kullanıma izin veren büyük bir yük alanı sunulurken, 725 kg taşıma kapasitesi, 3,5 tona kadar da çekme kapasitesi vadediliyor.

Jeep Gladiator'ün iç mekanı geleneksel tasarımı ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor.Dördüncü nesil Uconnect'e ait dokunmatik ekran, kokpiti domine ediyor, hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect’in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün akıllı telefon entegrasyonu sunuyor.