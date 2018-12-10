FİNANS

Jeep'ten aralık kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Jeep, aralık ayında Renegade ve Compass modellerini 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Jeep, aralık ayı kampanyasında dikkat çekici indirimler ile birlikte avantajlı kredi ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Renegade ve Compass modelleri için "Adventure Days" özelinde bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Aralık ayı boyunca, her 2 model için 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Kampanya kapsamında 120 HP gücündeki 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motorlu, çift kavrama otomatik şanzımana sahip Jeep Renegade 149 bin 900 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. Bu fiyata sahip Longitude donanım seviyesi anahtarsız giriş ve sürüş sistemi, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli el freni, arka park sensörü ve 16 inç alaşımlı jant donanımlarını standart olarak sunuyor.

Jeep Compass modeli ise 1.4 litrelik 170 beygir güç üreten motoru ile birlikte sunduğu 9 ileri otomatik şanzıman ve 4 tekerden çekiş sistemine sahip Limited versiyonunda 45 bin TL indirim ile dikkati çekiyor. Limited donanım seviyesi içerisinde Apple CarPlay Destekli 7 inçlik UConnect Multimedya Sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, park yardım sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı ve 18 inç alaşımlı jantlara ek birçok teknoloji ve konfor donanımı standart olarak yer alıyor.

PARTNERŞaşırtan açıklama: Görüşüyoruz!Şaşırtan açıklama: Görüşüyoruz!
Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu
Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladıGazipaşa'dan avokado ihracatı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aralık kampanyası Jeep

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na 8 milyon 900 kişi başvurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.