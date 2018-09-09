Jeep'ten eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Jeep, hem Renegade hem de Compass modellerinde sunduğu avantajlarla, sonbahar aylarını yepyeni bir Jeep modeliyle geçirmek isteyen otomobilseverler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, SUV dünyasının "efsanevi" markası Jeep, Renegade ve Compass modelleri için eylül ayı boyunca geçerli olacak özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Kampanya kapsamında, Jeep Renegade’in yüksek verimliliğe sahip, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1,4 litrelik 140 HP güç ve 230 Nm tork üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerinde, 15 bin TL değerindeki çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor.

Bu kampanyaya ilave olarak, yine Jeep Renegade modellerinde, 75 bin TL için 30 ay vadede, ayda 3 bin 900 TL taksitli kredi seçeneği sunuluyor.

Tercihini Jeep Compass modellerinden yana kullananlara ise eylül ayı boyunca, 11 bin TL değerindeki açılır cam tavan opsiyon hediye ediliyor.

