FİNANS

Jeotermal elektrik üretimi ilk 6 ayda yüzde 36 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

Jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin yılın ilk altı ayında yüzde 36 arttığını belirten Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk dışa bağımlılığı azaltan bu kaynağa dayalı yatırımların desteklenmeye devam edilmesini istedi.

Elif Varan / İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin yılın ilk altı ayında yüzde 36 arttığını belirten Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk dışa bağımlılığı azaltan bu kaynağa dayalı yatırımların desteklenmeye devam edilmesini istedi.
Türkiye’de yılın ilk altı ayında elektrik üretimi yüzde 2.5 artarken, bu artışla jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin de katkısı oldu. Enerji Günlüğü’nün derlediği bilgilere göre yerli ve yenilenebilir kaynaklardan jeotermale dayalı elektrik üretimi yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 36’lık artışla 3 milyar 337 milyon kWh seviyesine yükseldi. Böylece jeotermal enerji santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı ilk altı ay itibariyle yüzde 1.8’den yüzde 2.4’e yükseldi.
Şentürk, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının her geçen gün arttığını söyledi. Bu artışın enerjide dışa bağımlılığı azalttığına işaret eden Şentürk, "Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan jeotermal hem yerli, hem de kesintisiz bir enerji kaynağı. Bu yüzden enerjide dışa bağımlılığı azalttığı gibi, istikrarlı bir kaynak olarak şebeke ve sistem yönetimini de kolaylaştırıcı bir role sahip" dedi.
Ufuk Şentürk, Türkiye’nin jeotermal elektrikte 4.000 Mwe’lik potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu potansiyel realize olduğunda JES’lerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 10’lara yükselecektir" dedi.
Türkiye’deki jeotermal kaynak potansiyelini değerlendirme konusunda JESDER üyesi yatırımcıların büyük bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Ufuk Şentürk, "Bu çabaların hükümetimizce de yeni dönemde destekleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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