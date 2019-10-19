Jeotermal enerji santrallerine "etik kurul" denetimi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji santrallerinin çevreye etkileriyle ilgili kamuoyunun yanlış algılara sahip olduğunu belirterek, halktan gelecek şikayetleri değerlendirmek ve sektör içi denetim yapmak üzere iki bilim adamının da yer aldığı "etik kurul" oluşturduklarını söyledi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal kaynaklar açısından önde gelen ülkelerden Türkiye'nin son 10 yılda bu kaynağı değerlendirmek için büyük adımlar attığını, halen 58 santralde bin 458 megavatlık kuru güce ulaşıldığını ifade etti.

Bu hızlı gelişimin çeşitli çevresel eleştirilere de neden olduğunu, kamuoyunda jeotermalin olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Şentürk, "Bunlar sadece masaldan ibaret. Bağımsız projelerle bunu ispatlamayı hedefliyoruz. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu, milli kaynağımız. Bugün jeotermal enerjide bin 500 megavat kurulu güce yaklaştık. Yılda 2 milyar dolara yakın gaz ithalatını engelliyoruz." diye konuştu.