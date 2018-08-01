FİNANS

"Jeotermal enerji Türkiye'nin yüzde 70'ini ısıtabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk: "Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla temiz ve yerli enerjinin tercih edilmesi için çabalıyoruz" - "Eğer jeotermal enerjiye gereken destek ve teşvik sağlanabilirse, ülkenin yüzde 70'ini jeotermal enerji ile ısıtabilecek potansiyele sahibiz" - "Türkiye'nin yaklaşık 9,5 milyar metreküpe eşdeğer ısınma ihtiyacını doğalgazdan tasarruf ederek jeotermal kaynaklarımız ile sağlayabiliriz. Bunun ülkemize maddi getirisi ise yıllık 4,3 milyar dolardır"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla temiz ve yerli enerjinin tercih edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Eğer jeotermal enerjiye gereken destek ve teşvik sağlanabilirse, ülkenin yüzde 70'ini jeotermal enerji ile ısıtabilecek potansiyele sahibiz." dedi.

Şentürk, geçen yıl ithal edilen 53,8 milyar metreküp doğalgazın 13,6 milyar metreküpünün konutların ısınmasında kullanıldığını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik ambargo talebine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak?" ifadesinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini gündemin üst sıralarına taşıdığına dikkati çeken Ufuk Şentürk, "Türkiye'nin yaklaşık 9,5 milyar metreküpe eşdeğer ısınma ihtiyacını doğalgazdan tasarruf ederek jeotermal kaynaklarımız ile sağlayabiliriz. Bunun ülkemize maddi getirisi ise yıllık 4,3 milyar dolardır." diye konuştu.

Afyonkarahisar ve batısı ile Ankara ve İstanbul gibi birçok şehirde Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve özel sektör tarafından açılmış binlerce sondaj kuyusunun geliştirilmek üzere beklediğini vurgulayan Şentürk, şöyle devam etti:

"JESDER olarak Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla temiz ve yerli enerjinin tercih edilmesi için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın nedeni hem enerji konusunda dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak hem de ülkemize ekonomik katkı sağlamaktır. Eğer jeotermal enerjiye gereken destek ve teşvik sağlanabilirse, ülkenin yüzde 70'ini jeotermal enerji ile ısıtabilecek potansiyele sahibiz. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve diğer Doğu Anadolu'daki illerimizde TPAO tarafından petrol arama amacıyla açılan, derinlikleri yaklaşık 2 bin metre ve en az 2 bin tanesi yeterli petrol bulunamadığı için kapatılan kuyularda jeotermal kaynak zaten mevcut. Bu kuyular özel sektöre ve yerel yönetimlere devredilerek hemen kullanılabilir."

Ufuk Şentürk, pahalı bir uygulama olan sondaj faaliyetlerinde özel sektöre vergisel teşvik sağlanabileceğini belirterek, "Özellikle aramada kullanılan mazotun KDV'siz sağlanması gibi desteklerle 5-10 yıllık bir süreçte jeotermal ısıtmaya geçilebilir." ifadesini kullandı.

Jeotermal enerjide kapasitesinin 10 yılda sıfırdan 1155 megavat kapasiteye ulaştığını anlatan Şentürk, Türkiye'nin dünyada jeotermal enerjide kurulu güç bakımından 4'üncü sırada olduğunu ve bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
jeotermal enerji JESDER MTA TPAO Ufuk Şentürk

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