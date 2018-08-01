"Jeotermal enerji Türkiye'nin yüzde 70'ini ısıtabilir"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla temiz ve yerli enerjinin tercih edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Eğer jeotermal enerjiye gereken destek ve teşvik sağlanabilirse, ülkenin yüzde 70'ini jeotermal enerji ile ısıtabilecek potansiyele sahibiz." dedi.

Şentürk, geçen yıl ithal edilen 53,8 milyar metreküp doğalgazın 13,6 milyar metreküpünün konutların ısınmasında kullanıldığını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik ambargo talebine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak?" ifadesinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini gündemin üst sıralarına taşıdığına dikkati çeken Ufuk Şentürk, "Türkiye'nin yaklaşık 9,5 milyar metreküpe eşdeğer ısınma ihtiyacını doğalgazdan tasarruf ederek jeotermal kaynaklarımız ile sağlayabiliriz. Bunun ülkemize maddi getirisi ise yıllık 4,3 milyar dolardır." diye konuştu.

Afyonkarahisar ve batısı ile Ankara ve İstanbul gibi birçok şehirde Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve özel sektör tarafından açılmış binlerce sondaj kuyusunun geliştirilmek üzere beklediğini vurgulayan Şentürk, şöyle devam etti: