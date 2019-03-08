Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, 2019’un Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinden (JESDER) yapılan açıklamada, Türkiye'de jeotermal elektrik santrallerinin kurulu gücünün şubat sonu itibarıyla bin 347 megavata ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'de geçen yıl jeotermal enerjiden 6 milyar 894 milyon 164 bin kilovatsaat elektrik üretildiği belirtilen açıklamada, 2019’un Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre üretimin yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JESDER Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Son yıllarda yaklaşık yıllık 300 megavatlık yeni kapasitenin devreye alınması dikkati çekici. Dünyada jeotermal enerjide kapasitesini en hızlı artıran ülke Türkiye ve bu alandaki gelişimiyle de bir markaya dönüştü. Dünya, bu gelişmeleri Türkiye modeli olarak ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.