Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

Afyonkarahisar'ın 4 ilçesindeki 11 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkılacak.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez, İhsaniye, Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinde yer alan 11 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.
Alanları 146,31 hektarla 3291,49 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 34 bin lira ile 74 bin 450 lira arasında değişen sahaların ihalesi 26 Eylül 2018 Çarşamba saat 11.00'de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nde yapılacak.
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