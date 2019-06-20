FİNANS

Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 08:29 | Son Güncelleme

Jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihalesi

Çanakkale'deki bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası "açık teklif arttırma" usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Kocabaşlar köyünde bulunan bin 600 hektar büyüklüğündeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası "açık teklif arttırma" usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 41 bin 872 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 13.30'da Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü saat 12.30'a kadar Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale ihale jeotermal

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