Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

Aksaray'da 5 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın Güzelyurt ve Sarıyahşi ilçelerinde, toplam 8 bin 881,78 hektarlık alana sahip 5 jeotermal kaynak arama sahasına, 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, açık artırma usulüyle ihale düzenlenecek.
Muhammen bedelleri 33 bin 835 lira ile 80 bin 654 lira arasında, geçici teminat bedelleri ise bin 16 lira ile 2 bin 420 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 30 Ekim Salı günü saat 11.00'de, Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.
İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edebilecek.
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