FİNANS

Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

Aksaray'da 5 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Güzelyurt ve Sarıyahşi ilçelerinde, toplam 8 bin 881,78 hektarlık alana sahip 5 jeotermal kaynak arama sahasına, 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, açık artırma usulüyle ihale düzenlenecek.

Muhammen bedelleri 33 bin 835 lira ile 80 bin 654 lira arasında, geçici teminat bedelleri ise bin 16 lira ile 2 bin 420 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 30 Ekim Salı günü saat 11.00'de, Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edebilecek.

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
İŞKUR üç yeni işbaşı eğitim programı başlattıİŞKUR üç yeni işbaşı eğitim programı başlattı
Çankırı'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek geldiÇankırı'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksaray enerji jeotermal Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev proje için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Dev proje için acele kamulaştırma kararı

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İŞKUR üç yeni işbaşı eğitim programı başlattı

İŞKUR üç yeni işbaşı eğitim programı başlattı

Çankırı'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek geldi

Çankırı'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek geldi

Edirne'de iş yerlerinin gece 3'e kadar açık kalması için çalışma

Edirne'de iş yerlerinin gece 3'e kadar açık kalması için çalışma

CVG Hukuk “doğru ortağı” bulmayı anlatacak

CVG Hukuk “doğru ortağı” bulmayı anlatacak

Marmarabirlik, zeytin tavan fiyatını 12.60 TL olarak belirledi

Marmarabirlik, zeytin tavan fiyatını 12.60 TL olarak belirledi

Şırnak'ta kadınlardan üretime katkı

Şırnak'ta kadınlardan üretime katkı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.