Jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

Sakarya'da 6, Mersin'de 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Karapürçek, Hendek, Sapanca ve Arifiye ilçelerinin sınırları içindeki 6 jeotermal kaynak arama sahası, ruhsat verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları bin 149,6 hektar ile 4 bin 987,28 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 89 bin 311 lira ile 283 bin 966 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 11 Nisan'da saat 10.00 ile 11.15 arasında yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan ihale komisyonuna iletebilecek.

Öte yandan, Mersin'in Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki bin 737,10 ve 3 bin 705,66 hektar alana sahip jeotermal kaynak arama sahaları da açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Taban ihale bedeli 51 bin 403 lira olan Toroslar'daki sahanın geçici teminatı bin 542,10 lira olarak belirlendi. Yenişehir ilçesindeki sahanın taban ihale bedeli 106 bin 483 lira, geçici teminatı ise 3 bin 194,50 lira oldu.

Söz konusu sahaların ihalesi, 9 Nisan Salı günü saat 14.30 ile 15.00 arasında Mersin Valiliği hizmet binasında gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Mersin İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına teslim edebilecek.

