FİNANS

Jeotermal kaynak sahası ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Jeotermal kaynak sahası ihalesi

ANKARA (AA) – Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsat sahası 3 yıllığına ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 4 bin 999 hektarlık alana sahip doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatı için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedeli 112 bin 785 lira ve geçici teminatı ise 3 bin 383 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 5 Aralık Çarşamba günü Erzincan İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, gerekli belgeleri ihale gün ve saatine kadar teslim edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan ihale jeotermal resmi gazete

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