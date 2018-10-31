Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihaleleri

Bursa'da 4 jeotermal kaynak sahası, 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ve 1 de doğal mineralli su kaynak sahasının ihalesi gerçekleştirilecek.
Bursa Valiliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bursa'nın Yenişehir, Orhangazi, Keles ve Gemlik ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak sahası, İnegöl ilçesindeki 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ile Osmangazi ilçesindeki doğal mineralli su sahasının ihaleleri açık teklif artırma usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 610 bin 453 lira ile 35 bin 12 lira arasında olan ve büyüklükleri ise 5 bin hektarla 133,84 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri, 13 Kasım 2018 Salı 14.00-14.50 saatlerinde yapılacak.
Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler
Reuters duyurdu! Doğalgaza indirim müjdesi
İmar Barışı'nda son başvuru tarihi 31 Aralık kadar uzatıldı
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum