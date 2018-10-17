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Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jeotermal ısıtma yöntemi ile deneme üretimi yapılan muzda başarılı sonuç elde edildi.

Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde jeotermal ısıtma yöntemi ile deneme üretimi yapılan muzda başarılı sonuç elde edildi. Bir yıl önce dikilen muz fidanlarından yaklaşık 10 ton rekolte elde edilirken, 10 gün önce hasada başlandı.
Salihli'nin kırsal Hasalan Mahallesi'nde jeotermal ısıtmalı seralarda domates üretimi yapan bir firma, çeşitlilik için muz üretimi kararı aldı. 1 yıl önce dikilen ağaçlarda, 10 ton muz yetiştirildi. Firmanın İşletme Müdürü Erdem Çelik, Türkiye'de ilk kez jeotermal ısıtma yönetimi ile sera içerisinde muz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.
MANİSA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE MUZU DA KATMIŞ OLDU
Serada incelemelerde bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, Manisa'nın her alanda büyümeye devam ettiğini söyledi. Vali Güvençer, "Manisa'nın en büyük dinamiklerinden biri olan Salihli'de bugün Türkiye için büyük bir özellik taşıyan üretim sahasındayız. Muzun, jeotermal kaynaklardan faydalanıp serada üretilip üretilemeyeceği önemli bir soruydu. Görüyoruz ki bu soru işareti artık ortadan kalktı. Manisa üzümün başkenti, kiraz, çilek ve eriğin ön planda olduğu meşhur bir şehirdi. Şimdi bu ürün çeşitliliğine, ürün desenine, muzu da katmış olacağız. Önemli olan özel teşebbüsçe buna cesaret edilmesi, kurumsal bir yapı içerisinde, bu tesisin ayakta tutulmasıdır. Bu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.
'MUZ İTHALATINI AZALTMAK İSTİYORUZ'
Firmanın İşletme Müdürü Erdem Çelik ise 1 yıl önce diktikleri ağaçlardan 10 gün önce muz hasadına başladıklarını söyledi. Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim elde etiklerini belirten Çelik, "Muz üretimi açısından başarılı bir sezon geçirip, dekarda 7-10 ton arası ürün almayı hedefliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz sera Türkiye'de jeotermal ile ısıtılan ilk muz serası" diye konuştu.
Manisa'nın iklimi nedeniyle muz üretimine uygun bir kent olmadığını ifade eden Çelik, "Biz seramızın altyapısını, profesyonel ekibimizle muz yetiştirilebilir hale getirdik. Bu seralarda özellikle kış mevsiminde ısınma ihtiyacını jeotermal ile karşılıyoruz. Ayrıca muzun gerekli iklim isteklerini seramızdaki teknolojik altyapılarla yerine getiriyoruz. Şu an iç piyasada tüketilen muzların yaklaşık yüzde 40'ı ithal. Çünkü Türkiye'deki üretim yerli tüketim ihtiyacını karşılayamıyor. Biz ürettiğimiz bu ürünle, muz ithalatını azaltarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.
'ÜRÜN, BİR YIL SONRA ALINABİLİYOR'
İlk etapta 50 dekar alanda üretim yaptıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Çelik, "Şu an 50 dekar alanda yeni muz serası yatırımımız başlamış durumda. Mart ayında dikime yetiştirip, önümüzdeki yılda yeni seralarımızda ürün almayı hedefliyoruz. Dikimden yaklaşık 7 ay sonra muzun ilk doğumu gerçekleşmektedir. Takiben 3 ay içerisinde de hasat olgunluğuna geliyor" dedi.

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Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdüJeotermal serada müz üretimi yüz güldürdüJeotermal serada müz üretimi yüz güldürdüJeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü

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