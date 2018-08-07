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Jeotermal serada üniversite-özel sektör iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

Kırşehir merkeze bağlı Karakurt bölgesindeki 500 dekarlık alanda jeotermal sera için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile yatırımcı bir firma arasında protokol imzalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile yatırımcı bir firma arasında Jeotermal Sera Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Üniversite'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Senato Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, protokol ile sera projesinin jeotermal kaynağın bulunduğu Karakurt bölgesinde hayata geçeceğini, bölgeye yatırımların artacağını belirtti.

İş birliği çerçevesinde işçi ve eğitim, stajyer öğrenci, analiz, ürün pazarlama, bürokrasi, tasarım ve dizayn desteği verileceğini bildiren Karakaya, üniversite özel sektör iş birliğinin güzel bir örneğini sergilemeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Bozkır" olarak ifade edilen bölgeye üretim kapısı açmanın ve istihdam sağlamanın hedefleri arasında yer aldığını, pilot üniversite projesine başladıkları günden beri bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Yatırımcımız bürokratik süreçlerin bir kısmını halletti. Biz artık bu protokolle birlikte yatırımcı şirketi pilot üniversite projemizin bir parçası kabul ediyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bizler yatırımcımıza bilgi yönüyle destek vereceğiz. Yatırımcılarımızla iş birliğimizi devam ettirecek çalışmalar yaparak ilimizde ve bölgemizde yeni iş alanlarının açılmasını sağlayacağız."

Yatırımcı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün de üniversitenin verdiği güven ve psikolojik desteğin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, Karakurt bölgesinde 500 dekarlık alanda jeotermal sera üretimiyle ilgili Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile protokol imzalamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından Karakaya ve Eygün, iş birliği protokolünü imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Jeotermal Sera Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

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