FİNANS

Jeotermalde hedef dünya üçüncülüğü

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Vekili Ufuk Şentürk: - "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir" - "Jeotermalin kullanım alanı konut ısıtma ve seralarda da giderek artıyor"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkan Vekili Ufuk Şentürk, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğini belirterek, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir." dedi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017'de jeotermalde kurulu gücünün bin 100 megavat olduğunu, rakamın 2018'de bin 347 megavata yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin bu kurulu güçle ABD, Filipinler ve Endonezya'nın ardından dördüncü olduğunu dile getiren Şentürk, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir. Jeotermal yatırımları şu an durma noktasında. Bir an önce YEKDEM'in olumlu veya olumsuz açıklanması gerekir." diye konuştu.

Türkiye'de 4 bin megavatlık bir kapasite olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kurulması gereken 2 bin 500 megavatımız var daha. Jeotermal sektöründe faaliyet gösteren firmaların hep başka işleri de var. Burası için ayırdıkları kaynak için YEKDEM'i bekliyorlar. YEKDEM bugün açıklansın yarın sektörde en az 20 sondaj kulesi çalışmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

YEKDEM'in 2020'de sona ereceğini anımsatan Şentürk, en azından jeotermal için bu mekanizmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

- Jeotermalle ısınan seralar yolda

JESDER olarak sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarına işaret eden Şentürk, bu kapsamda 3 ihtisas jeotermal sera bölgesi kurulacağını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Jeotermalin kullanım alanı konut ısıtma ve seralarda da giderek artıyor. Alt yapı yatırımlarının yaklaşık yüzde 80'inin bakanlık tarafından karşılanmak kaydıyla ihtisas organize sera bölgelerini belirlemeye başladık. Bunlardan en büyüğü Alaşehir Kemaliye'de bin 347 dönüm bir alan. Tamamen jeotermal santral yatırımcılarının tedarik ettiği sıcak suyla ısınacak. Burada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. 650 dönümlük Denizli Sarayköy'de de Zorlu Enerji'nin jeotermalinden beslenecek seranın alt yapı çalışmaları tamamlandı. Sera yapılabilir hale getirildi. Yine Aydın Efeler'de 650 dönümlük bir sera projesi için de bakanlıkla beraber çalışmaya başladık."

Bu seraların 2 yıl içinde faaliyetlerine başlayacağına değinen Şentürk, bunun yanında konut ısıtma alanında da çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Jeotermal santrallerin çevreye herhangi bir zararının olmadığının altını çizen Şentürk, "Allah bize petrol vermemiş ama böyle bir kaynak vermiş. Gerçek dışı haberlerle halka yanlış lanse ediliyor. Biz bu çalışmaları halka anlatmaya devam edeceğiz. Örneğin, 'incirde verimler düştü' diyorlar. TÜİK rakamlarına göre Aydın'da ilk jeotermal yapıldığında yani 2012'de ağaç başına incir verimi 31 kilogram iken geçen yıl 39 kilogram olmuş. Buradan şunu çıkartıyoruz; bu tamamen iklimsel koşullardan ve çiftçinin bilinçlenmesinden kaynaklı. Jeotermalin olumlu veya olumsuz bir etkisi yok." diye konuştu.

PARTNERYeni yılın ilk aşkı!Yeni yılın ilk aşkı!
Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldıAlaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldıTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji jeotermal JESDER Ufuk Şentürk

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.