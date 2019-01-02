Jeotermalde hedef dünya üçüncülüğü

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkan Vekili Ufuk Şentürk, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğini belirterek, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir." dedi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017'de jeotermalde kurulu gücünün bin 100 megavat olduğunu, rakamın 2018'de bin 347 megavata yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin bu kurulu güçle ABD, Filipinler ve Endonezya'nın ardından dördüncü olduğunu dile getiren Şentürk, "YEKDEM destekleri devam ederse Türkiye çok rahat bir şekilde jeotermalde dünya üçüncülüğüne yükselecektir. Jeotermal yatırımları şu an durma noktasında. Bir an önce YEKDEM'in olumlu veya olumsuz açıklanması gerekir." diye konuştu.

Türkiye'de 4 bin megavatlık bir kapasite olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kurulması gereken 2 bin 500 megavatımız var daha. Jeotermal sektöründe faaliyet gösteren firmaların hep başka işleri de var. Burası için ayırdıkları kaynak için YEKDEM'i bekliyorlar. YEKDEM bugün açıklansın yarın sektörde en az 20 sondaj kulesi çalışmaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.