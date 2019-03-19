"Jeotermalde sektör büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı"

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, Türkiye'de jeotermal enerji sektörünün son üç yılda hızla büyüdüğünü belirterek, "Elektrik üretimindeki payımız yüzde 2,5’a yaklaştı, sene sonunda kurulu gücün bin 700 megavatı aşacağını öngörüyoruz. Sektörün toplam büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı." dedi.

Kındap, jeotermal enerji sektöründe gelecek dönemde atılması gereken adımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD, Filipinler ve Endonezya gibi dünya genelinde jeotermal enerjinin önde gelen ülkelerinin yatırım hızında düşüşler yaşandığına işaret eden Kındap, Türkiye'de türbin ve jeneratörlerin yerli üretim kapsamında teşvik mekanizmasından faydalandığını, eşanjör ve soğutma kulesinin de teşvik kapsamına alınmasını istediklerini aktardı.

- "Sektörde yüzde 90 yerlilik mümkün"

Sektörde bir iki aksamın daha teşvik kapsamına alınmasıyla yaklaşık yüzde 90 yerliliğe ulaşacağını ifade eden Kındap, şunları kaydetti:

"Son üç yılda jeotermal sektörü hızla büyüdü. Elektrik üretimindeki payımız yüzde 2,5’a yaklaştı, sene sonunda kurulu gücün bin 700 megavatı aşacağını öngörüyoruz. Sektörün toplam büyüklüğü 10 milyar dolara ulaştı. Söz konusu toplam yatırımın 1 milyar doları ise Türkiye’ye katma değer olarak yansıdı. 2030 sonrası teşvik döneminde yeni bir dinamizm sağlanırsa, yeni ufukları görmüş olacağız. Bizim temel beklentimiz, yerli aksam teşvikinin devamlılığı ve fiyat mekanizmasının aynen devam ettirilmesidir. Jeotermal enerji yatırımlarının hazırlık, kurgu aşaması nükleer enerji yatırımları gibi titizlik gerektiriyor. Jeotermal sahalarında bir kuyu ile değil, birden fazla kuyu ile çalışma olanağı sağlansa da 15-16 kuyu açmak, 20 milyon doları bu işe yatırmak demek. Böyle bir çalışma sürecinin olduğu bir enerji dalı teşviksiz olmuyor."